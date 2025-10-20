İSTANBUL 20°C / 10°C
  Çocukların beyinlerini böyle yıkıyorlar... Sosyal medyada ''molotof'' eğitimi veren şahıslara operasyon
Güncel

Çocukların beyinlerini böyle yıkıyorlar... Sosyal medyada ''molotof'' eğitimi veren şahıslara operasyon

Sosyal medya üzerinden çocuklara bomba yapımı, molotofkokteyli hazırlama gibi konularda eğitimler veren ve radikal düşünceleri aşılayan şahıslara yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

20 Ekim 2025 Pazartesi 16:53
Çocukların beyinlerini böyle yıkıyorlar... Sosyal medyada ''molotof'' eğitimi veren şahıslara operasyon
Çorum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarında çeşitli ideolojiler altında örgütlendiğini tespit etti.

Ekipler, bu gruplarda eylem senaryoları, bomba yapımı, molotofkokteyli hazırlama, uzun namlulu silah kullanımı ve psikolojik harekat taktikleri gibi eğitim içerikli paylaşımlar yapıldığını belirledi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çorum merkezli olarak Yozgat ve Niğde illerinde 3 hedef şahsa yönelik 14 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon icra edildi.

Operasyon neticesinde 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki tahkikat işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 17 Ekim'de adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

