Çocukların suça sürüklenmesine karşı Meclis hamlesi! Bakan Tunç: Kıymetli bir adım

Adalet Bakanı Tunç, çocukların suça sürüklenmesinin nedenlerinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin, 'Araştırma Komisyonunun çalışmaları, çocuklarımızın suçtan korunması ve suça sürüklenmemesi için bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra bundan sonra da alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve gerek yasal gerekse idari açıdan yapılabileceklerin kararlılıkla hayata geçirilmesi bakımından çok önemlidir.' ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal'deki hesabından, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenerek koruyucu ve önleyici mekanizmalar geliştirilmesi ile çocukların toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik, Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararıyla ilgili paylaşımda bulundu.

TBMM'nin aldığı kararın, çocukları suça sürükleyen nedenleri tüm yönleriyle ele almak ve onları toplumsal hayata daha güçlü hazırlamak adına kıymetli bir adım olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Koruyucu ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi, çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğe adım atmaları hepimizin ortak amacıdır. Araştırma Komisyonunun çalışmaları, çocuklarımızın suçtan korunması ve suça sürüklenmemesi için bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra bundan sonra da alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve gerek yasal gerekse idari açıdan yapılabileceklerin kararlılıkla hayata geçirilmesi bakımından çok önemlidir. Çocuklarımız için atılan her adım, ülkemizin yarınlarına duyduğumuz güvenin ve sorumluluğumuzun göstergesidir. Bu kararı memnuniyetle karşılıyor, değerli milletvekillerimize çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

