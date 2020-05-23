İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8156
  • EURO
    7,4244
  • ALTIN
    380.414
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çocukların yüzü bayramlık ve şekerle güldürüldü
Güncel

Çocukların yüzü bayramlık ve şekerle güldürüldü

Yaşam Çiçeği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık ve şeker dağıtıldı.

AA23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:26 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:26
ABONE OL

Dernek yetkilileri, kentte daha önce tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için bayramlık hazırladı.

Balonlarla süsledikleri araçlara bayramlıkları yükleyen dernek yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti.

Ailelerin Ramazan Bayramı'nı kutlayan yetkililer, bayramlıkları, şekerleri ve harçlıkları çocuklara verdi.

Dernek Başkanı Tuğçe Kılıç, ramazan boyunca farklı ülkelerde birçok yardım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı öncesinde çocukların yüzlerini güldürmek için çalıştıklarını belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"3 günde toplamda 500 çocuğa bayramlık hediye ettik. Şu an 200 tanesi de Hatay'da kamplarda kalan çocuklara dağıtılıyor. Arife günü izin alarak dışarıya çıktık ve belirlediğimiz ailelere dağıtımımız devam ediyor. Ayrıca mendil içerisine de bayram harçlıklarını koyduk. Çocuklar için şeker de hazırladık. Aileler içinde 200 lira dağıtacağız."

Filistin güvenlik güçleri, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki şehirlere girişine izin vermedi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.