İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2026 Çarşamba / 17 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5107
  • EURO
    51,4698
  • ALTIN
    7062.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çocuklarını okula gönderip eşini katletti! Başında gözyaşı döküp teslim oldu
Güncel

Çocuklarını okula gönderip eşini katletti! Başında gözyaşı döküp teslim oldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü. Cinayet sonrası eşinin cesedinin başında ağlayan zanlı gözaltına alındı.

IHA4 Şubat 2026 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
Çocuklarını okula gönderip eşini katletti! Başında gözyaşı döküp teslim oldu
ABONE OL

Adana'da bir kişi 3 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı cinayet sonrası eşinin başında ağlayıp polise teslim oldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Ş.A., 3 çocuğunu okula gönderdikten sonra karısı Kadriye A. ile tartıştı. Henüz tartışmanın sebebi bilinmezken Ş.A., eşini darp edip defalarca bıçakladı.

Katil koca, daha sonra karısı kanlar içerisinde yerde yatarken başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli koca polise teslim olurken, sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti.

Şüpheli emniyete götürülürken kadının cenazesi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çaldıkları eti yerken yakalandılar: Oğlunun ihaneti ölümüne sebep oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.