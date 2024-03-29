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Çocuklarının gözü önünde eşini katletti! Avcılar'da koca dehşeti

Avcılar'da Vehbi Yıldız ile eşi Serap Yıldız arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Vehbi Yıldız, eşini çocuklarının gözü önünde başından vurarak öldürdü.

DHA29 Mart 2024 Cuma 04:14 - Güncelleme:
Çocuklarının gözü önünde eşini katletti! Avcılar'da koca dehşeti
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Avcılar'da bir şahıs, 3 çocuğunun annesi olan eşini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Mektep Sokak'ta bulunan bir binanın 4'üncü katında meydana geldi.

ÇOCUKLARININ GÖZLERİ ÖNÜNDE...

İddiaya göre Vehbi Yıldız ile Serap Yıldız arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Vehbi Yıldız, 3 çocuğunun annesi Serap Yıldız'ı başından vurarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Serap Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİSLER ONLARI DIŞARI ÇIKARDI

Silahı kapının önüne bırakan Vehbi Yıldız ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay anında evde bulunan çocuklar Polis ekipleri tarafından dışarı çıkarılırken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerin ardından Serap Yıldız'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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