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Çocuklu sığınmacı kadınlara çirkin saldırı! Irkçılık yaparak nefret kustular

İzmir'in Buca ilçesinde belediye otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından 3 Suriyeli kadın ve çocukları araçtan indirildi. Kadına çocuklarının gözü önünde yumruk atıldığı iddia edilen olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, otobüsteki vatandaşların “defolun gidin ülkenize, ohh” dedikleri duyuldu.

10 Eylül 2023 Pazar 14:15 - Güncelleme:
Çocuklu sığınmacı kadınlara çirkin saldırı! Irkçılık yaparak nefret kustular
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Buca ilçesine bağlı Gediz semtinde seyir halindeki bir belediye otobüsünde Suriyeli 3 kadın ile otobüsteki vatandaşlar arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KADIN VE ÇOCUKLARA SALDIRI: NEFRET KUSTULAR

Kavganın nedeni bilinmezken, Suriyeli kadınlar seyir halindeki otobüs durdurulduktan sonra çocuklarıyla birlikte yolda indirildi. Görüntülerde hakarete uğrayan Suriyeli kadınlar aşağı indirildikten sonra yolculardan bazılarının 'defolun gidin ülkenize, ohh" dedikleri duyuluyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Vatandaşlar sosyal medyaya düşen görüntülere tepki gösterdi.

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