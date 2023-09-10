Buca ilçesine bağlı Gediz semtinde seyir halindeki bir belediye otobüsünde Suriyeli 3 kadın ile otobüsteki vatandaşlar arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KADIN VE ÇOCUKLARA SALDIRI: NEFRET KUSTULAR

Kavganın nedeni bilinmezken, Suriyeli kadınlar seyir halindeki otobüs durdurulduktan sonra çocuklarıyla birlikte yolda indirildi. Görüntülerde hakarete uğrayan Suriyeli kadınlar aşağı indirildikten sonra yolculardan bazılarının 'defolun gidin ülkenize, ohh" dedikleri duyuluyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Vatandaşlar sosyal medyaya düşen görüntülere tepki gösterdi.

İZMİR'DE KADIN VE ÇOCUK SIĞINMACILARA ÇİRKİN SALDIRI!



İzmir Gediz'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Suriye uyruklu 3 kadın, halk otobüsünde saldırıya uğradı. Hakaret ve fiziksel şiddete maruz kalan kadınlar, yanlarındaki çocuklarıyla beraber otobüsten atıldı. O... pic.twitter.com/T6l9ikltZj