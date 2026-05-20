Coffee Festival İstanbul kahveseverler ile buluşuyor

1. FO Coffee Festival İstanbul, 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Festival Park Kadıköy'ün deniz havası ve eşsiz atmosferinde ilk kez İstanbullu kahveseverlerle buluşuyor.

9 YILLIK TECRÜBE İSTANBUL İLE BULUŞUYOR

9 yıldır İzmir'de kahve kültürünün nabzını tutan Loc Festivals, bu birikimini şimdi İstanbul'un kalbine, Kadıköy'e getiriyor. Nitelikli kahve çekirdeklerinden dünya çapındaki markalara, usta kavuruculardan yenilikçi kahve teknolojilerine kadar sektöre dair her şey, profesyonel bir organizasyon anlayışıyla 1. FO Coffee Festival İstanbul'da bir araya geliyor.

MÜZİK VE EĞLENCE SAHNE ALIYOR

Festival boyunca kahve kokusuna, Türkiye'nin Ünlü Sanatçıları ve Dünyanın ise sevilen DJleri canlı performanslarıyla eşlik edecek. Sahne programı, her akşam katılımcıları farklı bir müzikal yolculuğa çıkaracak:

TUANA VE ÜNLÜ DJLER SAHNEDE

Festivalin ilk günü olan 22 Mayıs Cuma akşamı genç sanatçı Tuana sahne alacak ve güçlü performansıyla festivalin açılışını yapacak. 23 Mayıs Cumartesi akşamı DJ Twins ardından ise Emil Vergo müzikseverlerle buluşacak ve özel performanslarıyla enerji dolu bir gece yaşatacak.

Festivalin son günü 24 Mayıs Pazar akşamı ise önce Ariel Estrella sahneye çıkacak, ardından ise Türkiye'nin sevilen ve ünlü DJ ikilisi Arem & Arman sahnedeki yerini alarak festivalin kapanışını unutulmaz bir şova dönüştürecek.

KAHVE KÜLTÜRÜNE DAİR HER ŞEY

Dünyanın dört bir yanından gelen egzotik tatlar, usta baristaların atölye çalışmaları ve deniz kenarında gün batımına karşı yudumlanan kahveler... 1. FO Coffee Festival İstanbul; sokak lezzetleri, tasarım mağazaları ve dinlenme alanlarıyla sadece bir festival değil, yaşayan bir deneyim sunuyor.

İstanbul'un en taze festivaline katılmak için 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Festival Park Kadıköy'ü ziyaret edebilirsiniz.