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Çoğu Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen, çoğu Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA22 Ocak 2021 Cuma 09:38 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 09:38
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen, çoğu Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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