Çoğu Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen, çoğu Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
DHA22 Ocak 2021 Cuma 09:38 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 09:38
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sınav sorularını alarak hakim/savcı oldukları değerlendirilen ve daha sonra mesleklerinden ihraç edilen, çoğu Bylock kullanıcısı 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.