20 Aralık 2025 Cumartesi
  • Çok çocuklu ailelere müjde! Askerlikte sürpriz uygulama
Güncel

Çok çocuklu ailelere müjde! Askerlikte sürpriz uygulama

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı Güler, 3 çocuğu olan ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan ailenin ise 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşünceleri olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ20 Aralık 2025 Cumartesi 11:15 - Güncelleme:
Çok çocuklu ailelere müjde! Askerlikte sürpriz uygulama
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, düzenlediği Yıllık Basın Toplantısı'nın ardından aralarında Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in de bulunduğu basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumluluğunda devam eden konuyla ilgili Bakanlık olarak neler yapabileceklerine çalıştıklarını söyledi.

Çok çocuklu ailelere yönelik bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var."

"AİLE KONUSUNA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Bakan Güler, "Biz aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul'da düzenlenen IDEF Fuarında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stant açtık." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu düzenlemenin teknik detaylarının ve uygulama esaslarının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak koordinasyonun ardından netleşmesi bekleniyor.

Bakan Güler terör örgütü SDG'yi uyardı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız

