Çok Gezenti Burak Akkul corona virüsten yoğun bakımda! Burak Akkul kimdir, kaç yaşında?

20 Mart 2020 Cuma 10:36 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:36

Çok Gezenti programın sunucusu gazeteci Burak Akkul, Koronavirus nedeniye tedavi gördüğü hastanede durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Akkul'un eşi Seda Akkul da karantinaya alındı. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs şüphesi ile hastaneye gittiğini ve testinin pozitif çıktığını bir videoyla duyurmuştu. Hastanede koronavirüs tedavisi gören eşinden gelecek haberleri evde takip eden Seda Akkul ise kötü haber sonrası sinir krizi geçirdi. Son haberleri ise Seda Akkul'un abisi Hüseyin Arslan sosyal medyadan duyurdu. Bu üzücü gelişme sonrası sık sık Burak Akkul kimdir? Burak Akkul sağlık durumu nasıl? soruları gelmeye başlandı.

BURAK AKKUL KİMDİR?

1972 doğumlu. Profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atmış, aslen Kırklareli'de dünyaya geldi.

Mizah Yazarı Burak Akkul Teve2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli program'da ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede yenir gibi bir çok sorunun cevabını vermekteydi.

Lise döneminde karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul Komikaze'nin isim babasıdır. Ayrıca Çılgın Bediş'in bir kaç sezon yazarlığını, ayrıca Pilastip Show, Beyaz Show, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını yapmıştır.

20 yılın üzerinde bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul Çok Gezenti programının hem kameramanlığını hemde seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir.

Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, Hayat Sen Değilsin, Türkçe Aşk Laçkadır ve Hayattan Çok Çektim.

“YOĞUN BAKIMA ALINDI”

Corona virüsü tedavisi gören 48 yaşındaki eşinin yoğun bakıma alındığını duyan sunucu Seda Akkul ise yaşadığı acıların ardından sinir krizi geçirdi. Seda Akkul’un ağabeyi Hüseyin Arslan ise sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile son durumu anlattı: “Merhaba. Ben Burak Akkul’un kayınbiraderiyim. Seda Akkul’un ağabeyi. Burak bildiğiniz üzere hastanede tedavisi süren corona teyit edilmiş olarak yatıyorken dün akşam saatlerinde yoğun bakım ünitesine alındı. Okuduğu haberler ve duygusal kişiliği mücadelesinde yorucu bir hal aldı. Bu nedenle ilaç verilmek suretiyle uyku halinde tedavisine devam ediliyor. Bugün akşam saatlerinde hastaneye giderek doktoruyla görüştüm ve ellerinden gelen en iyi şekilde Burak’la ilgilendikleri bilgisini aldım

“KARDEŞİM SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ”

“Seda, corona etkisinden kurtulmak üzereydi, çok güçlüydü, ayaktaydı, her zaman öyledir dağ gibi kardeşim. Dün gece tüm gece uyuyamamış ağlamış, inanın çok az ağlar. Bünyesi zayıflamış, zaten bir lokma yiyemiyor günlerdir, bugün ne ateş, ne baş ağrısı, sürekli sinir krizi halinde ağladığı ve kustuğu için eşinin yanında karantinaya alındı”