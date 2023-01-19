İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2023 Perşembe / 27 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7994
  • EURO
    20,3601
  • ALTIN
    1154.79
  • BIST100
    5426.38
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çok istediği kutsal toprakları gören kadın dönüş yolunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Güncel

Çok istediği kutsal toprakları gören kadın dönüş yolunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kutsal topraklara giderek çok istediği Kabe'yi gören 6 çocuk annesi, dönüş yolunda uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

IHA19 Ocak 2023 Perşembe 12:21 - Güncelleme:
Çok istediği kutsal toprakları gören kadın dönüş yolunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
ABONE OL

Tokat'ın Sulusaray İlçesine bağlı Alanyut köyünde yaşayan Güldeste Özdemir (63), hacca gitmek için sıra beklerken Umre'ye gitmeye karar verdi. Eşi Feyzullah ile Mekke'ye giden Özdemir, çok istediği kutsal topraklarda ibadetini yaptı. 15 günlük Umre'nin ardından yurda dönüş için 15 Ocak 2023 tarihinde uçağa binen Özdemir, Mısır semalarındayken rahatsızlandı. THY uçağı rotasını değiştirerek Şarm El Şeyh Havalimanına acil iniş yaptı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir'in cenazesi ile birlikte kafile başkanı havalimanında kaldı. Umrecileri taşıyan uçak ise Ankara'ya iniş yaptı. Ailenin cenazenin memleketine getirilmesi talebi üzerine Diyanet İşler Başkanlığı devreye girdi. Cenaze, Mısır'dan İstanbul'a, İstanbul'dan da uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanına gönderildi. Özdemir'in cenazesi, köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden Feyzullah Özdemir, eşinin kutsal toprakları görmeyi çok istediğini, görevini yaptıktan sonra hakkın rahmetine kavuştuğunu belirterek gözyaşı döktü.

"DEVLETİMİZ VAR OLSUN, MİLLETİMİZ SAĞ OLSUN CENAZEMİZİ ORADA BIRAKMADILAR"

Umre kafilesine başkanlık yapan Mustafa Tural, yaklaşık 10 yıldır hac sırası bekleyen halasının kutsal toprakları görmeyi çok istediğini söyledi. Halasının Umre'sini tamamladıktan sonra dönüş yolunda rahatsızlandığını belirten Özdemir, "Uçağımız Cidde'den havalandıktan 50 dakika sonra rahatsızlandı. Uçak rotasını değiştirerek acil inişe geçti. Şarm El Şeyh Havalimanına iniş yaptığımız sırada vefat etti. Prosedür gereği cenaze THY'nin görevlilerine teslim edildi. Ben de cenazenin yanında kaldım. Devletimiz var olsun, milletimiz sağ olsun cenazemizi orada bırakmadılar. Büyükelçiliğimiz Diyanet İşler Başkanlığımız, Mekke ekip koordinasyon başkanlığımız iş birliği içinde cenazemizin ülkesine gönderilmesini sağladı. Devlet her zaman yanımızda idi. Rabb'im razı olsun" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.