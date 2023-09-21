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Çok konuşulacak iddia! Akşener'den Yavaş ve İmamoğlu'na: Kendilerini ne zannediyorlar?

Gazeteci Levent Gültekin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir buçuk yıl önce görüştüğünü iddia etti. Gültekin söz konusu görüşmede Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 'Bunlar kendilerini ne zannediyor? Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum? Ben onlara geçit vermem' dediğini öne sürdü.

21 Eylül 2023 Perşembe 16:15 - Güncelleme:
Çok konuşulacak iddia! Akşener'den Yavaş ve İmamoğlu'na: Kendilerini ne zannediyorlar?
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2024'te yapılacak yerel seçim öncesi muhalefette tartışma ve kriz çıkaracak iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Gazeteci Levent Gültekin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir buçuk yıl önce yaptığı bir telefon konuşmasının detaylarını anlatarak çarpıcı iddialarda bulundu.

Gültekin, Akşener'in "Abdullah Gül'e söylesen de keşke 2023'te aday olsa da kurtulsak" dediği iddiasında bulunarak, "Bence Gül'ü önererek 2018'de seçimi nasıl Erdoğan'a hediye ettiğini kapatmak, adaylığına karşı çıkmadığı algısını yaratmak istedi. Bir gün Abdullah Gül'le karşılaştım. Akşener'in sözlerini aktardım, ciddiye almadı" ifadelerini kullandı.

"BEN ONLARA GEÇİT VERMEM"

Gültekin, Akşener'in Yavaş ve İmamoğlu'nu "bir gün bile istemediğini" belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener, seçimlere bir buçuk yıl vardı, bir gün beni aradı. Yavaş ve İmamoğlu'nun kastederek 'Bunlar kendilerini ne zannediyor? Belediyenin parası ile anket yaptırıyorlar, kendilerini önde gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum? Ben onlara geçit vermem' dedi."

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