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Güncel

''Çok masraflı denetimi iptal ettirelim'' itirafı! Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin kirli ilişkisi açığa çıktı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nin yangın denetimi için başvuru yaptığı belirlenen ve soruşturma kapsamında tutuklanan otelin muhasebecisi Kadir Özdemir, Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin kirli ilişkisini itiraf etti. Özdemir, ortaya çıkan ifadesinde Tanju Özcan'ın Bolu İtfaiye Müdürlüğü'ne Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener'in 'İptal dilekçesi verin' talimatı verdiğini, otelin müdürü Emir Aras'ın da kendisine 'Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim' dediğini söyledi.

Haber Merkezi 27 Ocak 2025 Pazartesi 13:22 - Güncelleme:
''Çok masraflı denetimi iptal ettirelim'' itirafı! Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin kirli ilişkisi açığa çıktı
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21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Grand Kartal Otel'in muhasebecisi Kadir Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı.

Özdemir, CHP'li Tanju Özcan'ın yönetimindeki Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin ilişkisini itiraf etti.

Otelin yangın denetimi için başvuru yaptığı belirlenen Özdemir'in 12 Aralık 2024'teki başvurusunun ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzmanlarının otelde denetim gerçekleştirdiği denetim sonucunda, otelin yangın güvenliği açısından uygun olmadığına dair bir rapor hazırlandığı ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne sunulduğu öğrenildi.

İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu kendisine bağlı çalışan C. adlı kişiden öğrendiğini, bunun üzerine şirketteki yöneticisi Ahmet Demir'i aradığını ve durumu kendisine ilettiğini söyleyen Özdemir, ifadesinde şunları dile getirdi;

"Ahmet Demir'e otelin yangın güvenliğiyle ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim. Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Sedat Gülener, kendisine 'iptal dilekçesi verin' demiş. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras da bana "Bu eksiklikleri gidermek çok masraflı denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim" dedi

Özdemir'in ifadesine göre, Grand Kartal Otel'in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024'te verildi. Sadece bir gün sonra, 25 Aralık 2024'te, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiyenin otel denetimini iptal etti.

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