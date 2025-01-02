Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları:

Suriye'de teröre yer yok. Suriye'nin toprak bütünlüğü çok önemli. Tekliflerimiz hazır, Türkiye destek vermeye hazır. Suriye'nin bütünlüğünü tehdit eden ülkeyi terk etmeli

Suriye'de kamplar dışında da bulunan teröristlerle alakalı, özellikle PKK saflarında bulunan, sadece Suriye'nin birliğine bütünlüğüne karşı durmakla kalmayıp Türkiye'nin ve çevre ülkelerin de birliğini bütünlüğünü tehdit altına alan unsurların da bir an önce ülkeyi terk etmelerini istiyoruz.

Bu yeni dönemde de kendisini sıkıntıda ve endişede hisseden kim olursa olsun, Nusayriler, Aleviler, Yezidiler, Hristiyanlar olur kimler olursa olsun Türkiye, diğerlerinin olduğu gibi bunların da hamisidir, koruyucusudur.

Türkiye dış politikasında belirli prensiplere dayalı hareket etmekte... Bunların başında da özellikle bir konuyu kimin yaptığına veya kime yapıldığına değil, neyin yapıldığına ve nasıl yapıldığına bakıyoruz.