İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2025 Perşembe / 3 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2982
  • EURO
    36,4182
  • ALTIN
    3010.69
  • BIST100
    9961.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 'Çok önemli' diyerek duyurdu! Bakan Fidan'dan dikkat çeken Suriye mesajı
Güncel

'Çok önemli' diyerek duyurdu! Bakan Fidan'dan dikkat çeken Suriye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, 'Suriye'de kamplar dışında da bulunan teröristlerle alakalı, özellikle PKK saflarında bulunan, sadece Suriye'nin birliğine bütünlüğüne karşı durmakla kalmayıp Türkiye'nin ve çevre ülkelerin de birliğini bütünlüğünü tehdit altına alan unsurların da bir an önce ülkeyi terk etmelerini istiyoruz' dedi.

2 Ocak 2025 Perşembe 18:19 - Güncelleme:
'Çok önemli' diyerek duyurdu! Bakan Fidan'dan dikkat çeken Suriye mesajı
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarının satır başları:

Suriye'de teröre yer yok. Suriye'nin toprak bütünlüğü çok önemli. Tekliflerimiz hazır, Türkiye destek vermeye hazır. Suriye'nin bütünlüğünü tehdit eden ülkeyi terk etmeli

Suriye'de kamplar dışında da bulunan teröristlerle alakalı, özellikle PKK saflarında bulunan, sadece Suriye'nin birliğine bütünlüğüne karşı durmakla kalmayıp Türkiye'nin ve çevre ülkelerin de birliğini bütünlüğünü tehdit altına alan unsurların da bir an önce ülkeyi terk etmelerini istiyoruz.

Bu yeni dönemde de kendisini sıkıntıda ve endişede hisseden kim olursa olsun, Nusayriler, Aleviler, Yezidiler, Hristiyanlar olur kimler olursa olsun Türkiye, diğerlerinin olduğu gibi bunların da hamisidir, koruyucusudur.

Türkiye dış politikasında belirli prensiplere dayalı hareket etmekte... Bunların başında da özellikle bir konuyu kimin yaptığına veya kime yapıldığına değil, neyin yapıldığına ve nasıl yapıldığına bakıyoruz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.