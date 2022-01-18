18 Ocak 2022 Salı 08:09 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 08:09

Kar yağışı İstanbul'da uzun bir süredir beklenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun büyük bir kesiminde dondurucu soğuklar ve kar yağışı etkili olurken, ülke geneli yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'DA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM'un uyarılarına göre kar yağışı İstanbul'da da görülecek. 18 Ocak Salı günü sıcaklıklar düşerken şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak.

Sabah saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Çamlıca gibi bölgelerde görülecek olan karla karışık yağmur, akşam saatlerine yerini kar yağışına bırakacak. Çarşamba günü İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam edecek.

MGM'DEN 19 İL İÇİN KAR UYARISI

Kış ayının ortasında artık kar yağışı iyiden iyiye kendini hissettirmeye başlarken MGM'den gelen habere göre 18 Ocak Salı (Bugün) 19 ilde kar yağışı ve soğuk etkili olacak.

Bu iller arasında Adıyaman, Bingöl, Bolu, Elazığ, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Tunceli, Karabük, Osmaniye, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Zonguldak, Bartın, Kilis, Düzce yer aldı. Vatandaşlar kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.