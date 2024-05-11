İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2024 Cumartesi / 4 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2234
  • EURO
    34,9331
  • ALTIN
    2444.47
  • BIST100
    10218.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Çok sayıda aracın lastiğini patlattılar

Beyoğlu'nda park halindeki 11 aracın lastiği bir şüpheli tarafından bıçakla kesilerek patlatıldı.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 11:15 - Güncelleme:
Çok sayıda aracın lastiğini patlattılar
ABONE OL

Kaptanpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak üzerinde bulunan araçların lastiğinin, gece saatlerinde bıçakla kesilip patlatıldığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri inceleme yaptı.

Ekipler, kaldırıma park edilen 11 aracın tekerlerine bıçakla zarar verildiğini, lastiklerin patlatıldığını belirledi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, lastikleri patlatan kişiyi tespit etti.

Ekiplerin, şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

- AYNI NOKTADA DAHA ÖNCE DE ARACA ZARAR VERİLMİŞ

Aracının tekerleri patlatılan vatandaşlardan Ramazan Gülmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir ay kadar öce de aracının yan tarafının anahtarla çizildiğini belirterek, "Şu anda da milletin arabasının tekerini patlatmışlar. Kasten yapılan bir şey bu zaten, vatandaşa yazık günah. Kimin yaptığına şu anda bir şey söyleyemiyorum ama yapan insan bu mahalleden herhangi birisidir. Kaldırıma park ediyorlar diye olabilir." ifadelerini kullandı.

Lastiği patlatılan diğer vatandaşlardan Eren Arslan da 20 yıldır yaşadığı mahallesinde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığını dile getirerek, "Sabah saatlerinde telefonum çaldı, burada top oynayan çocuklardan birisi aradı. Lastiğimin patladığını söyledi, ilk başta inanamadım. Daha önce başıma böyle bir şey gelmediği için şaka falan sandım. Sonra çıktım dışarıya. Tek benim arabamın lastiğinin patladığını sanmıştım. Daha sonra diğer araç sahipleri de geldi. Onların da kimisinin aracının 2 lastiğini kimisinin de 3 lastiğini bıçakla patlatmışlar." diye konuştu.

Arslan, mahallede kimseyle kavga etmediğini, olayın şaşkınlığını hala üzerinden atamadığını söyledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.