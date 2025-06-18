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Çok sayıda düzensiz göçmen teknede yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından rotası İtalya olan yelkenli teknede yakalanan 51 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisinin yakalanma anı ortaya çıktı.

IHA18 Haziran 2025 Çarşamba 16:08 - Güncelleme:
Çok sayıda düzensiz göçmen teknede yakalandı
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Gelibolu açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları 'KB-24' ve 'KB-62' ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından rotası İtalya olan hareket halindeki yelkenli tekne içerisinde 14'ü çocuk toplam 51 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisinin yakalanma anı ortaya çıktı.

Görüntülerde yakalanan göçmen kaçakçısı 2 şüpheli ile tekne içindeki 51 kaçak göçmen görüntülendi.

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