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Çok sayıda düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

Edirne ve Kırklareli'nde 33 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 09:29 - Güncelleme:
Çok sayıda düzensiz göçmen yakalanarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
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Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

  • düzensiz göçmen
  • geri gönderme
  • edirne

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