Çok sayıda il için alarm verildi! Kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerden itibaren bölgenin doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİ O BÖLGELER İÇİN DE UYARDI

Marmara, Batı Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusu) ile zamanla Batı Karadeniz (Bolu Düzce, Karabük, Zonguldak ile Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir ve Çankırı), Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN 'SAĞANAK' UYARISI

Ankara Valiliği, yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

METEOROLOJİ VE TUNCELİ VALİLİĞİ YANGINLARA KARŞI UYARDI

Meteorolojiden yapılan Orman Yangın Riski Değerlendirmesine göre yapılan son değerlendirmede Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde 9 Temmuz 2022 Cumartesi gününden 11 Temmuz 2022 Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık (35 ile 40 derece), düşük nem (yüzde 4-16) beklendiği belirtildi. Değerlendirmede, rüzgarların cumartesi kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli, pazar günü güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde ve pazartesi değişik yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesinin beklendiği ifade edilerek, beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan uyarıda ise "Hafta boyunca artmaya devam edecek olan sıcaklıkların orman ve örtü yangınlarına sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın ormanlık alanlardan uzak durmaları, ateşli piknik yapmamaları, araçlardan sigara izmariti atmamaları, cam vb. atıkları gelişigüzel şekilde doğaya bırakmamaları önem arz etmektedir" denildi.