Yurdun büyük kısmı kar yağışının etkisi altına girerken Valiliklerden kar tatili haberleri gelmeye başladı. İşte okulların tatil edildiği iller...

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 9 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

MUŞ

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde yarın yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

HAKKARİ

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkisini göstermesi beklenen yoğun kar yağışı ile önceki günlerde etkili olan kar yağışının çığ riski, kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaş ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 9 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.