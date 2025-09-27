İSTANBUL 22°C / 16°C
Çok sayıda ili birbirine bağlayacak! 61 kilometrelik proje için tarih verildi

Çorum-Mecitözü-Amasya kara yolu şantiyesinde inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolunun 61 kilometrelik bir proje olduğunu ifade ederek, '2027 yılında yaz sezonunda, sonbahara kalmadan buraya bitirerek hem Amasya'mızın hem Tokat'ımızın hem Sivas'ımızın, bu güzergahı kullanan tüm illerimizin inşallah kullanımına vermiş olacağız' dedi.

Çorum-Mecitözü-Amasya kara yolu şantiyesini ziyaret eden Uraloğlu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Amasya'nın Ankara'ya ve İç Anadolu'ya bağlantısını sağlayan Amasya-Mecitözü-Çorum kara yolunun 61 kilometrelik bir proje olduğunu söyledi.

Yolun 30 kilometrelik kısmını tamamladıklarını belirten Uraloğlu, bu sene sonu itibarıyla 5 kilometre daha bölünmüş yolu bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak bitirerek hizmete açacaklarını dile getirdi.

ÇOK SAYIDA İLİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAJ

Geriye 25-26 kilometre kaldığını belirten Uraloğlu, "Bu sene ne kadar müsaade ederse mevsim şartları, sene sonuna kadar ilgili şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki sene en az 15 kilometre, belki birazcık daha üzerinde ama 2027 yılında yaz sezonunda, sonbahara kalmadan buraya bitirerek hem Amasya'mızın hem Tokat'ımızın hem Sivas'ımızın, bu güzergahı kullanan tüm illerimizin inşallah kullanımına vermiş olacağız." dedi.

Uraloğlu, Çorum-Mecitözü-Amasya kara yolunda güvenli, konforlu ulaşım imkanı sağlamış olacaklarını kaydetti.

