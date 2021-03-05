'Çok yüksek riskli' ilan edilen Edirne'de Vali Canalp böyle seslendi: İki ay hayırsız evlat olun

DHA 05 Mart 2021 Cuma 17:01 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 17:36

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında Edirne, 'çok yüksek riskli' olarak gösterilen 'kırmızı' kategoride yer aldı. Kentte, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı, bir haftada 75,29'dan 107,43'e yükseldi. Sosyal mesafenin korunması için kentin en kalabalık yerlerinden olan trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki banklar, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda pandeminin geçen yıl ülkemizde başladığı ay ve günlerdeyiz. Pandemi geçen yıl Edirne'de nispeten yüksek bir seyirle başlamıştı. Sonrasında almış olduğumuz tedbirlerle hem kamu kurum ve kuruluşlarımızın hem de sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın aldığı tedbirlerle Edirne, aylar boyunca Türkiye'de en az vaka çıkan il olmuştu. Belli aylarda da nüfusa göre en az vaka çıkan illerden bir tanesi ilimiz. Şu anda da 100 bin nüfusa düşen toplam vaka sayısına baktığımızda Edirne hali hazırda da Türkiye'de en az vaka çıkan, vaka sayısı olan illerden biri olmaya devam ediyor. Ancak konjonktürel olarak yüksek bir seyirde vaka sayılarımız devam ediyor. Toplam vaka sayısının az olduğu bir il olmak aynı zamanda çok belirgin bir dezavantajı da beraberinde getirmektedir. Bu da toplum bağışıklığının nispeten düşük olmasıdır. Bu da virüsün yayılma hızı açısından çok daha kolay, çok daha avantajlı bir konumu, bizim açımızdan ise dezavantajlı bir konuma getirmektedir" dedi.

VARYANT VİRÜSLE MACADELE EDİYORUZ'

Vali Canalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda varyant virüsle mücadele ediyoruz. Yoğun şekilde mücadele ettiğimiz yeni varyant virüsün de yayılma hızı çok daha yüksek bir seviyede maalesef. Bu da devam ettiği içindir ki bizim yapmamız gereken şey bu çift etkiden dolayı, hem az vaka çıkan bir il olması hem de toplum bağışıklığının az olmasından dolayı ve aynı zamanda da varyant virüsle mücadele ediyor olmamızdan dolayı bütün çabamızı ve gayretimizi iki katına çıkarmamız gerekiyor. Nasıl ki geçen yıl bu zamanlarda ilkbahar dönemi boyunca yoğun bir gayretle Türkiye'nin en az vakası olan il olmayı başarabildiysek, bu yıl da dezavantajlarımıza rağmen çabamız ve gayretimizi daha da artırmak suretiyle yine aynı konumlara gelmemiz mümkündür. Bunun için de gerek pandemi kurullarımız gerekse bütün kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruşlarımız, odalarımız, borsalarımız, siyasi partilerimizin, herkesin çabası ve gayretini artırarak devam ettirmesine ihtiyaç var" dedi.

"Aldığımız bütün tedbirler, vatandaşlarımızın binalardan dışarı adımını attıktan sonra ortaya çıkan ve fayda sağlayan tedbirlerdir" diyen Canalp, "Yani bugün sokakta, Edirne'de gezerseniz, istisnalar dışında herkesin maske taktığını görebilirsiniz. Edirne'de şu anda 50 bin tane el tipi dezenfektan aleti ve 200 tane pülverizatörlü ekiple dezenfekte yapıyoruz. Her gün 20 tonun üzerinde dezenfektan maddesini de kullanıyoruz. En kritik olan iş yerlerinin tamamını da bu şekilde ücretsiz dezenfeksiyon yapıyoruz. Bunun dışında sosyal mesafe ile ilgili ve iş yerleriyle ilgili dinamik denetim süreciyle ilgili en yoğun çaba ve gayreti göstermeye devam ediyoruz. Ancak; dış ortamda almış olduğumuz tedbirler ne kadar iyi olursa olsun, bizim aynı zamanda başka bir tedbire de mutlaka hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bu da sosyal izolasyon. Pandemi ile ilgili alınacak tedbirlerin belki de en kritik olan noktası burasıdır. Bina dışına çıktığımızda nasıl çok dikkat ediyorsak, binanın içerisinde kaldığımızda da köylerde evler arası temas olduğu zamanda da bunun minimize edilmesi gerekiyor."

'İKİ AY HAYIRSIZ EVLAT OLSUNLAR'

Vali Canalp, vatandaşlardan isteği olduğunu ifade ederek, "Bizler kamu kurum ve kuruluşları olarak, geçmişten çok daha yüksek bir motivasyonla çok daha azimli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Lütfen, nisan ayının sonuna kadar kimse, komşusunu hiç ziyaret etmesin. Hatta bizim kültürümüzde anne babasını ziyaret eden evlat hayırlı evlattır. Evlatlar, istirham ediyorum iki ay süreyle hayırsız evlat olsunlar ve 2 ay boyunca anne ve babasını dahi ziyaret etmesinler. Kardeşler, birbirlerini 2 ay süreyle ziyaret etmesinler, komşularımızı 2 ay süreyle hiçbir şekilde ziyaret etmeyelim. Eğer komşumuz bize ziyaret talebinde bulunuyorsa onu da kabul etmeyelim. Çünkü şu anda bizim günlük olarak takip etmiş olduğumuz filyasyon çalışmalarında, vaka kaynağına ilişkin olarak ortaya çıkan tablo maalesef şunu ortaya koyuyor ki, binaların dışındaki kaynaklardan çok daha önemlisi, bina içi sebeplerden kaynaklanan virüsün yayılması söz konusu. Dolayısıyla bu noktada da bütün Edirnelilerden istirhamımdır, lütfen 2 aylık süreyle sosyal izolasyona her zamankinden çok daha fazla dikkat edelim. İnşallah hepimizin çabasıyla, gayretiyle Edirne'mizi de hak ettiği noktalara hızlı şekilde ulaştırmış olalım."

PARKLAR KAPATILDI

Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı. Bu doğrultuda, Tunca ve Meriç nehirlerinin kıyıları ile Bosnaköy ve NATO Köprüsü bölgesi, Tavuk Ormanı ve Kent Ormanı geçici olarak vatandaşlara kapatıldı. Özel izin belgesi olmayan araçlar da söz konusu yerlere bugünden itibaren giremeyecek.

İl merkezindeki çocuk parkları ile aralarında 15 Temmuz Şehitler Parkı, Özgür Çocuklar Parkı, Gölet Parkı, Polis Parkı, Selimiye Parkı ve Altunhan Parkı'nın bulunduğu tüm parklar da geçici olarak kapalı kalacak.

MARKET VE BAKKALARA YÜRÜYEREK GİDİLECEK

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında en yakın mesafedeki market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürüyerek gitmeleri kararlaştırılırken, toplam net iş yeri alanı 150 metrekare ve üzerinde olan marketlerin otoparkları, kısıtlamanın olduğu gün ve saatlerde araç girişlerine tamamen kapatılacak.

HALKIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE OTURMA GRUPLARI KALDIRILDI

Öte yandan Edirne Belediyesi ekipleri, Saraçlar Caddesi'nde tüm uyarılara rağmen vatandaşların oturmaya devam ettiği bankları kaldırmaya başladı. Banklar, kamyonet ve iş makinelerine yüklenerek, götürüldü. Bankların yerine ise, çiçeklik koyuldu.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı ile Gölet mevkisindeki tüm oturma grupları da kaldırıldı. Ekipler ayrıca Söğütlük Kent Ormanı, Protokol Evi, Meriç ve Tunca nehirlerinin kenarlarında da önlem aldı. Kent Ormanı ve Protokol Evi bölgesindeki oturma grupları kaldırılırken, Kent Ormanı girişi, Meriç ve Tunca nehri kenarlarına araç girişini önlemek için demir bariyerler koyuldu.

'VATANDAŞLARIMIZ 1- 2 AY DİŞİNİ SIKSIN'

Vatandaşlardan özellikle 1- 2 ay süresince kurallara sıkı sıkıya uymalarını isteyen Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, "Halkımızdan istediğimiz şu; Eğer 1- 2 ay dişimizi gerçekten sıkarsak, özellikle son aylarda ev içi bulaş çok arttı. Ev kadınlarımızdaki pozitif oran çok yükseldi. Evlerimizde ve apartmanlarımızda asla birbirimize gitmeyelim, misafir kabul etmeyelim, komşuluk ilişkilerimizi durduralım. Edirnelilerin buna hızlıca uyacağını düşünüyorum. Eğer kırmızıdan maviye geçemezsek esnafımız çok zor durumda kalacak. Bunun dışında hasta olanlarımız artacak" diye konuştu.

Marketlerin önündeki tezgahları kaldırdıklarını belirten Tanrıkulu, 150 metrekareden büyük olan bütün marketlerin otoparklarını da kapattıklarını belirtti.