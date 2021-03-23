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'Çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Edirne Keşan'da ev ziyareti yasak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşlar, ev ziyaretleri yapmamaları ve misafir kabul etmemeleri için sık sık uyarılıyor, tedbirlere ilişkin bilgilendiriliyor.

AA23 Mart 2021 Salı 10:37 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 10:37
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında ev ziyaretinin yasaklandığı ilçede, polis ve denetim ekipleri, koronavirüsün bulaşmasının önüne geçmek için seferber oldu.

Keşan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldığı belirtildi.

Denetim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, "İlçemizde Kovid-19 ile mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, vatandaşlarımızı ikametgahlarında ziyaret ederek, ev ziyaretleri yapmamaları, misafir kabul etmemeleri konusunda uyarıyor, maske mesafe ve hijyen önlemlerine ilişkin bilgilendiriyor." ifadeleri kullanıldı.

- EV ZİYARETİ YAPAN 5 KİŞİYE PARA CEZASI

Vaka sayıları artan ilçede Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ev ziyaretleri geçen hafta yasaklanmıştı.

Yeni Mahalle Felek Caddesi'ndeki bir evde 5 kişinin toplanıp alkol kullandıklarını belirleyen polis ekipleri, ev sahibi ve 4 misafirine toplam 17 bin lira para cezası uygulamıştı.

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