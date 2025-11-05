İSTANBUL 19°C / 14°C
  Çöken binada ailesini kaybetmişti: Dilara'ya acı haber verildi
Güncel

Çöken binada ailesini kaybetmişti: Dilara'ya acı haber verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın enkazından sağ çıkarılan Dilara Bilir'e, olayda anne ve babası ile 2 kardeşinin hayatlarını kaybettiği bilgisi psikologlar eşliğinde verildi.

5 Kasım 2025 Çarşamba 06:59
Çöken binada ailesini kaybetmişti: Dilara'ya acı haber verildi
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı apartmanda anne ve babası ile 2 kardeşini kaybeden Dilara'nın, Gebze Fatih Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlandı.

Servise alınan Dilara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dilara'nın yakınları, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek ekibi eşliğinde genç kıza ailesinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışma sonucu kurtarılmıştı.

