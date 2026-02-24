İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8633
  • EURO
    51,7011
  • ALTIN
    7294.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çöken binadan koşarak kaçtılar: O anlar güvenlik kamerasında
Güncel

Çöken binadan koşarak kaçtılar: O anlar güvenlik kamerasında

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, anne ile kızının çöken binadan düşen moloz parçalarından koşarak uzaklaştığı görüldü.

IHA24 Şubat 2026 Salı 10:17 - Güncelleme:
Çöken binadan koşarak kaçtılar: O anlar güvenlik kamerasında
ABONE OL

Hatay'da yıkım çalışmaları esnasında çöken 6 katlı binanın enkazından koşarak kurtulan anne ve kızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Asrın felaketinde büyük hasar alan Hatay'da mahkeme süreci devam eden binaların yıkımları sürerken, İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi'nde yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı hasarlı bina çöktü.

Ekiplerin bina enkazında yaptığı tarama ve dinleme faaliyetlerinde canlı izine rastlanmadı. Çökme sırasında apartmanın yanındaki bir binada da hasar oluştu. Çevrede bulunan iş yerine yansıyan görüntülerde ise binanın yerle bir olduğu ve anne ile kızının çöken binadan savrulan moloz parçalarından kaçarak koştuğu görüldü.

Anne ve kızın kaçarak uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yıkım esnasında hasar gören binadaki hasarsa gün ağarınca görüntülendi.

  • hatay
  • kontrollü yıkım
  • çökme
  • anne ve kızı

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.