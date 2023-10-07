İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2023 Cumartesi / 23 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çökme riski olan duvara İBB'den kumlu önlem! Vatandaş isyan etti
Güncel

Çökme riski olan duvara İBB'den kumlu önlem! Vatandaş isyan etti

Maltepe'de bir sitenin kaymaya başlayan istinat duvarının çökme riskine karşı İBB tarafından duvar önünü kum ve beton döküldü. Vatandaşlar alınan önlemin yetersiz olduğunu ve duvarın çökme riskinin bulunduğunu belirterek tepki gösterdi. Çökme riski olan alan havadan görüntülendi.

IHA7 Ekim 2023 Cumartesi 12:28 - Güncelleme:
Çökme riski olan duvara İBB'den kumlu önlem! Vatandaş isyan etti
ABONE OL

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan 400 daireli bir sitenin istinat duvarı yaklaşık 10 ay önce kaymaya başladı. Site sakinleri ve çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine İBB ekipleri, istinat duvarının önünü kum ve beton bariyerlerle destek yaparak önlem aldı. Yapılan çalışma sonrası çevredeki vatandaşlar alınan önlemin yetersizliğine tepki gösterdi. Vatandaşlar, beton bariyer ve kumun kaldırımı kapatması sonrası çevredeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, araç trafiğinin olduğu alandan yürümek zorunda kaldıklarını belirtti. Kaldırımı işgal eden önlem vatandaşların yürümesini güçleştirirken sürücüler için de caddeyi daraltarak trafiğe sebep oldu. Öte yandan çökme riski bulunan istinat duvarı havadan görüntülendi.

Alınan kumlu önlem sonrası duvarın çökme riski olduğuna değinen vatandaş Barış Alanyurt, "Ben burayı sıklıkla kullanıyorum, şurada çocuğumun okulu var oraya yürümek için. Buradan yürürken araçlar bizi sıkıştırıyor, özellikle motorlar kenardan gittiği için bize çarpma riski var. Burada da böyle bir tehlike olduğunu düşünüyorum, sanki aşağı düşecek görünümü oluşturuyor. Geçici bir önlem alınmış fakat bunun kaldırılmasını istiyoruz. Burada geçecek hiçbir yer yok. Bizim canımız güvende değil" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.