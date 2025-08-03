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Çöl sıcakları kavuruyor... 7 ilde 40 derecenin üzerine çıktı

Hava sıcaklığının mevsim normallerine kademeli olarak düştüğü yurt genelinde bugün 7 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.

AA3 Ağustos 2025 Pazar 00:09 - Güncelleme:
Çöl sıcakları kavuruyor... 7 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
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Hava sıcaklığının mevsim normallerine kademeli olarak düştüğü yurt genelinde bugün 7 ilde termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.

Bugün en yüksek sıcaklık, 43,8 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde kayıtlara geçti. Bu ilçeyi 43 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesi, 42,5 dereceyle Mardin'in Dargeçit ilçesi, 41,5 dereceyle Batman'ın Hasankeyf ilçesi, 41 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil ilçesi, 40,3 dereceyle Aydın'ın Karpuzlu ilçesi ve 40,1 dereceyle Hatay'ın Hassa ilçesi takip etti.

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