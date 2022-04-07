Çöl tozu Türkiye'ye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Batman'da toz taşınımı gece yarısı itibariyle etkili oldu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının üzerinde toz ve çamur olduğunu görünce oto yıkamacıların yolunu tutu. Aracını yıkamaya getiren Cihan Aksoy, gece geç saatlerde önce damlayan yağmur, daha sonra adeta çamur yağışına döndüğünü söyledi. İnanılmaz derecede toprak yağdığını belirten Aksoy, "Bütün araçlar, evler, çiçekler ve bahçeler toz, toprak olmuş. Bitkiler, arılar, hayvanlar zarar gördü. İnşallah en kıza zamanda bir yağmur yağar da tekrar her yeri yıkayarak temizler" dedi.

Suriye üzerinden yurda gelen çöl tozlarının yarın yurdu terk etmesi bekleniyor.