İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çöp dağları isyan ettirdi! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye tepki
Güncel

Çöp dağları isyan ettirdi! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye tepki

Kartal'da, belediye iştirakine bağlı işçilerin eylemi nedeniyle toplanamayan çöplere tepki gösteren vatandaşlar pislik içinde bir ilçenin var olduğunu dile getirerek, 'Bir an önce anlaşmalarını istiyoruz. İşçinin hakkı ne ise onu versinler. Seçimde oy istemeyi biliyorlar' dedi.

AA3 Kasım 2024 Pazar 16:42 - Güncelleme:
Çöp dağları isyan ettirdi! Vatandaşlardan CHP'li belediyeye tepki
ABONE OL

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçilerinin bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine başlattığı eylem devam ediyor.

Bu nedenle toplanmayan çöpler sokaklarda, bina önlerinde ve çöp konteynerlerinin etrafında birikti.

Vatandaşlar, etraftaki kötü kokuya ve hijyenik olmayan duruma tepki gösterdi.

SORUN HALKA YANSIDI

İlçe sakinlerinden Recep Karaca, belediye ile işçilerin arasında sorunun halka yansıtıldığını söyledi.

Karaca, pislik içinde bir ilçenin var olduğunu dile getirerek, "Bir an önce anlaşmalarını istiyoruz. İşçinin hakkı ne ise onu versinler. Mahallemiz tekrar huzura kavuşsun. Seçimde oy istemeyi biliyorlar." dedi.

"ÇAY BİLE İÇEMİYORUZ"

Arkadaşını ziyarete gelen Talip Merhoş ise çöpün oluşturduğu görüntü ve kokudan çok rahatsız olduklarını belirterek, "Çay bile içemiyoruz. Belediyenin buna el atması gerekiyor. Dileriz ki bir an önce ilçe eski günlere geri döner. Temiz sokaklar, temiz çevre istiyoruz." diye konuştu.

"İNŞALLAH BİR AN ÖNCE TOPLANIR"

Atiye Gürgenci de işçiler ile belediye arasındaki anlaşmanın bir an önce yapılmasını talep etti.

Çevrede her yerin pislik içinde kaldığını anlatan Gürgenci, "İnşallah, çöpler bir an önce toplanır. Eski günlerdeki gibi bir mahalle istiyoruz." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.