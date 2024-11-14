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Çöp dağları vatandaşı isyan ettirdi! CHP'li başkan yardımcısı falcı çıktı

İzmir Buca'da grev nedeniyle sokaklarda çöp dağları oluştu. Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru'nun sosyal medyada fal açtığını gören vatandaşlar, 'Biz çöpe boğulduk bunlar fal bakıyor' diye isyan etti.

14 Kasım 2024 Perşembe 14:48 - Güncelleme:
Çöp dağları vatandaşı isyan ettirdi! CHP'li başkan yardımcısı falcı çıktı
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İzmir Buca Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşamadı; işçiler greve gitti. Grev nedeniyle ilçe genelinde çöpler toplanmazken, cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Biriken çöplerin kaldırımlara ve yola taştığı gözlendi.

FAL İSTEYEN ULAŞSIN!

CHP'li Buca Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Yurtkoru'nun ise sosyal medyada fal baktığı ortaya çıktı. Paylaşımında 'bilgi almak isteyenler Dm'den ulaşabilir' diyen ve Tarot falı bakan Yurtkoru'nun belediyede birçok birimden sorumlu olduğu öğrenildi. Bucalılar, Yurtkoru'nun fal paylaşımının altına "Biz çöp yığınları arasında yaşıyoruz, başkan yardımcısı fal bakıyor" yazarak tepki gösterdi.

DÜKKANA GİREMİYORUZ

Buca'da esnaf Ali Çalışkan, 2 gündür biriken çöpler nedeniyle dükkanlarını açamaz hale geldiklerini belirtti; "Biriken çöpleri yola doğru ittirmek zorunda kaldık, insanlar yürüyemiyor. Burası kokuyor" diyerek isyan etti.

CHP'li belediyeye tepki yağıyor

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