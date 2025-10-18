Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede yaşayan Asiye Çankaya (81) ile zihinsel engelli kızı Hatice Çankaya'dan (41) bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi.



Hatice Çankaya'nın kapıyı açması üzerine içeriden gelen yoğun kokudan şüphelenip evi kontrol eden yakınları, yaşlı kadının çürümüş cesediyle karşılaştı.



Haber verilmesinin ardından adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Yaşlı kadının yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği belirlenirken, evin tüm odalarının sokaktan toplanan çöplerle dolu olduğu görüldü.



Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Zihinsel engelli kadın ise sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.



Evdeki çöpler belediye ekiplerinin çalışmasıyla boşaltıldı.