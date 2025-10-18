İSTANBUL 20°C / 15°C
Güncel

Çöp dolu evde annesinin cesediyle 1 ay yaşadı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çöp dolu evde yaşayan zihinsel engelli kadının, hayatını kaybeden annesinin cesediyle yaklaşık bir ay yaşadığı ortaya çıktı.

AA18 Ekim 2025 Cumartesi 20:23
ABONE OL

Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede yaşayan Asiye Çankaya (81) ile zihinsel engelli kızı Hatice Çankaya'dan (41) bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi.

Hatice Çankaya'nın kapıyı açması üzerine içeriden gelen yoğun kokudan şüphelenip evi kontrol eden yakınları, yaşlı kadının çürümüş cesediyle karşılaştı.

Haber verilmesinin ardından adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ÇÖPLER SOKAKTAN TOPLANMIŞ

Yaşlı kadının yaklaşık bir ay önce hayatını kaybettiği belirlenirken, evin tüm odalarının sokaktan toplanan çöplerle dolu olduğu görüldü.

Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zihinsel engelli kadın ise sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

Evdeki çöpler belediye ekiplerinin çalışmasıyla boşaltıldı.

