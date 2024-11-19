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Çöp dolu otomobil vatandaşları isyan ettirdi!

Eyüpsultan'da, evsiz bir kişinin içerisine çöp doldurduğu otomobilden yayılan kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri sorunun çözümünü istiyor.

AA19 Kasım 2024 Salı 16:15 - Güncelleme:
Çöp dolu otomobil vatandaşları isyan ettirdi!
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Alibeyköy'de, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 73 yaşındaki Y.M. yaklaşık 2 yıldır sokaklarda ve otomobilinde yaşıyor.

Otomobilin içerisine kişisel eşyaları ile çevreden getirdiği çöpleri koyan Y.M, mahallede boş bulduğu yerlerde aracını park ediyor.

Zamanla aracın çevresine de yayılan çöplerden kaynaklı ağır koku vatandaşları rahatsız ediyor.

Çevre sakinleri, belediye yetkililerinden çözüm bekliyor.

- "OTOMOBİLİN YANLARINA DA ÇÖP DOLDURUYOR"

Mahallede esnaflık yapan Erdal Şimşek, çöp dolu otomobilin geçen hafta kendi dükkanının önüne park edildiğini ancak şikayetler üzerine daha sonra karşı tarafa alındığını anlattı.

Şimşek, "Yaşlı amcanın sanırım sağlık sorunları var. Bildiğim kadarıyla evsiz. Aracın yanında geçtiğinizde bile burnunuzu tutuyorsunuz. Otomobilin yanlarına da çöp dolduruyor." dedi.

Polis ve zabıta tarafından aracın farklı yerlere aldırıldığını belirten Şimşek, soruna kalıcı bir çözüm istediklerini sözlerine ekledi.

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