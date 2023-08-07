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Çöp evde acı son: 74 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Kilis'te yalnız yaşayan 74 yaşındaki şahıs, çöp doldurduğu evde ölü bulundu. Cesedin bulunduğu evden belediye ekipleri 8 kamyonet çöp çıkarttı.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 19:17 - Güncelleme:
Çöp evde acı son: 74 yaşındaki şahıs ölü bulundu
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Okçular Mahallesi Şörhabil Caddesi'nde yalnız yaşadığı evine atık malzemeleri ve çöpleri yığan Fahri Y'den (74) haber alamayan yakınları eve geldi.

Kapıyı açamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bitişikte bulunan evin damından bahçeye giren ekipler, Fahri Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evin ve bahçenin içerisinde bulunan çöpler, belediye ekiplerince temizlenmeye çalışılıyor.

Ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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