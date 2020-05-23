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Çöp kamyonu devrildi, bir kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan çöp kamyonu devrildi. Yol kenarındaki bariyerlerin saplandığı kamyonda sıkışan temizlik işçisi yaşamını yitirdi. Sürücü ise yaralandı.

DHA23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:14 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:14
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Kaza, saat 14.15 sıralarında, D-100 Karayolu Beylikbağı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Çöp döküm alanına çöpleri boşaltarak garaja dönen Darıca Belediyesi’ne ait Erkan Albayrak idaresindeki 41 DB 355 plakalı çöp kamyonu, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkıp, devrildi. Yol kenarındaki bariyerler de kamyona saplandı. Temizlik işçisi Tahsin Atalay olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Erkan Albayrak ile Atalay'ın cansız bedeni bariyerler kesilerek sıkıştıkları kamyondan çıkarıldı. Albayrak hastaneye, Atalay’ın cenazesi ise morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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