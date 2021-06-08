Çöp kamyonu yayalara çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

Tokat Belediyesine ait Mustafa Yıldız'ın (48) kullandığı 60 BH 183 plakalı çöp kamyonu, Parekende Mahallesi'ndeki jandarma lojmanlarında yürüyen, Konya'dan Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası'na gelen KOAH hastası emekli astsubay başçavuş Ahmet Özyakar (81) ile oğlu emekli albay Abdulkadir Mehmet Özyakar'a (58) çarptı.
Baba Özyakar, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Abdulkadir Mehmet Özyakar da ambulansla kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kamyon sürücü ise gözaltına alındı.