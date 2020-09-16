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Çöp kamyonunun altında kalan 70 yaşındaki kadın öldü

İstanbul Beykoz'da çöp kamyonunun altında kalan 70 yaşındaki Azime Düzey hayatını kaybetti. Çöp kamyonunun şoförü gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri ve trafik polisleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

DHA16 Eylül 2020 Çarşamba 14:07 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 14:07
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Olay, Anadolu Kavağı Mahallesi Eğri Boyun Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre caddede bulunan caminin tuvaletinde çalışan Azime Düzey, ara sokaktan caddeye çıktığı sırada, önünden geçen çöp kamyonunun altında kaldı. Kamyon, kadının üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Azime Düzey’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise emniyet şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Çöp kamyonunun şoförü gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri ve trafik polisleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Görgü tanığı Rıza Akça "Bir otomobil çöp kamyonun arkasından devamlı kornaya bastı. Şoför de telaşlandı herhalde. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın altına aldı." diye konuştu. Başka bir görgü tanığı ise "Çöpleri aldıktan sonra aracın kör noktasından geçerken fark edememiş sürücü ezmiş" dedi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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