İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2025 Çarşamba / 5 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5843
  • EURO
    46,789
  • ALTIN
    4345.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çöp kamyonunun çarptığı küçük çocuk can verdi
Güncel

Çöp kamyonunun çarptığı küçük çocuk can verdi

İstanbul Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı 12 yaşındaki Yusufcan D., acı şekilde can verdi.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
Çöp kamyonunun çarptığı küçük çocuk can verdi
ABONE OL

Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İnönü Mahallesi 363 Sokak'ta dün akşam İ.Ş. idaresindeki çöp kamyonu, Yusufcan D'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, çöp kamyonunun önünden geçen çocuğa çarpıp üzerinden geçtiği görülüyor.

  • kazası
  • çöp kamyonu kazası
  • Esenyurt
  • Yusufcan D. ölümü

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.