İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2026 Pazar / 30 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne ve babanın kimliği şaşkına çevirdi
Güncel

Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne ve babanın kimliği şaşkına çevirdi

Uşak'ta çöp konteynerinde poşetin içinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin annesinin S.D. (17) olduğu belirlenirken bebeğin babası olduğu öne sürülen M.A.Y. de (17) polislerce gözaltına alındı.

AA18 Ocak 2026 Pazar 07:33 - Güncelleme:
Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne ve babanın kimliği şaşkına çevirdi
ABONE OL

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çöp konteynerine bebek cesedi atıldığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polislerce yapılan incelemede, bir poşetin içinde yeni doğduğu belirlenen erkek bebek cesedi bulundu.

Olay yerindeki incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin annesinin S.D. (17) olduğu belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan S.D. doğuma bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bebeğin babası olduğu öne sürülen M.A.Y. de (17) polislerce gözaltına alındı.

Evlilik dışı birliktelikten doğan bebeğin otopsisinde ilk bulgulara göre erken doğumla bugün dünyaya geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.