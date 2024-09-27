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Çöp skandalının ardından ağaç katliamı! CHP'li belediye cezaya bile aldırış etmedi

Çöpleri dere kenarına döktüğü gerekçesiyle 1 milyon 299 bin lira ceza kesilen CHP'li Pazar Belediyesi 12 saat bile geçmeden kesilen cezalara rağmen çöplerini yine dere kenarına döktü. Mahalle sakinleri belediyenin vahşi depolama için alanı genişletmek amacıyla ağaç kesimine başladığını iddia etti.

IHA27 Eylül 2024 Cuma 15:00 - Güncelleme:
Çöp skandalının ardından ağaç katliamı! CHP'li belediye cezaya bile aldırış etmedi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Rize'nin CHP yönetimindeki Pazar Belediyesi'ne toplanan çöpleri dere kenarına döktüğü gerekçesiyle ceza kesmesine rağmen belediye aynı işlemi sürdürüyor.

Pazar Belediyesi ekipleri, çöpleri ilçeye bağlı Soğuksu Mahallesi'nde derenin kenarına dökerek üstünü toprakla kapattı. Bunun üzerine mahalle halkı mağduriyetlerini dile getirerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının evsel atığı dere kenarına döktüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılan belediyeye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin lira ceza kesildi. Ceza kesilmesine rağmen belediye, 12 saat geçmeden gece saatlerinde aynı bölgeye tekrardan çöp dökümü gerçekleştirdi. Belediyenin vahşi depolama için alanı genişletmek amacıyla ağaç kesimine başladığını iddia eden mahalleli, bu durumun bir an önce durmasını istiyor.

"VAHŞİ DEPOLAMA ALANI OLUŞTURUYORLAR"

Mahalle sakinlerinden Oğuzhan Demir yaptığı açıklamada, "Çöp deyince çok da düşünülecek bir şey yok. Mahalle ortasına ve dere kenarına döküldü. Arazinin benim olup olmaması önemli değil. Buranın yarısı benim arazim, yarısı da hazineye ait bir arazidir. Benim araziye girmeye başlayacaktı. Vahşi depolama alanı oluşturuyorlar. İlk önce ayın 10'unda döküldü. Belediyeyi şikayet ettik, durmadılar. Araklı'da sel olunca bahane edilmeye başlandı. Araklı'da sel olduğunu, tesisin kapalı olduğunu söylüyorlar. Çektiğimiz resimlerde de tarihler belli. Bizi sadece oyalayıp durdular. 12 saat geçmeden tekrardan döküm yaptılar" ifadelerini kullandı.

"SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Belediyenin çevreye zarar vermeye devam ettiğini ifade eden Zeki Demir ise, "Çöp dökmeye devam ediyorlar. Çevre katliamına devam ediyorlar. Burada bizim hiçbir partiyle işimiz yok. Biz buralıyız. Bizim buraları savunmamız lazım. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Başka bir şey yok. Bazı kişiler tarafından da hedef halindeyiz. O kişiler bir gün gelsinler bize misafir olsunlar. Balkonda bir oturup çay içelim, o zaman onların görüşlerini merak ediyorum" şeklinde konuştu.

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