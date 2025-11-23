İSTANBUL 18°C / 9°C
Güncel

COP31'e Türkiye damgası! Bakan Kurum: Cennet vatanımızda tüm dünyayı buluşturacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 başkanlığının ve ev sahipliğinin Türkiye'ye verildiğini açıkladı. Kurum, 'Cennet vatanımızda tüm dünyayı buluşturacağız.' dedi.

23 Kasım 2025 Pazar 13:20
COP31'e Türkiye damgası! Bakan Kurum: Cennet vatanımızda tüm dünyayı buluşturacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği Türkiye'de. İnsanlığın, kıtaların medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımızda tüm dünyayı buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından Türkiye'nin gelecek yıl yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı COP'un 31'inci dönem başkanlığı ve ev sahipliğiyle ilgili videolu paylaşımda bulundu.

Kurum, "COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği Türkiye'de. İnsanlığın, kıtaların medeniyetlerin buluşma noktası olan cennet vatanımızda tüm dünyayı buluşturacağız." ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum'un paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gelecek nesiller adına adil, sürdürülebilir ve doğaya saygılı bir dünyayı inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadeleri ile eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Sıfır Atık toplantısından görüntüler de yer aldı.

- COP'A EV SAHİPLİĞİ YAPILACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, hiçbir ülkenin geride bırakılmayacağı daha adil ve kapsayıcı bir diplomasi hedefiyle ilk kez Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) en üst karar organı olan COP Taraflar Konferansı'na başkanlık edecek.

196 ülke liderini iklim kriziyle mücadele için aynı masa etrafında buluşturacak Türkiye'nin COP Taraflar Konferansı'na ev sahipliği, uluslararası görünürlük ve iklim diplomasisinde belirleyici konuma gelme açısından küresel önem taşıyor.

COP toplantısında, ülkelerin sera gazı azaltım hedefleri, uyum politikaları, iklim finansmanı, kayıp-zarar mekanizmaları ve karbon piyasalarının kuralları belirleniyor.

