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Çöpçüler Kralı konusu nedir? Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam Show Tv'de saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak olan Çöpçüler Kralı filmi hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Çöpçüler Kralı konusu nedir? Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kemal Sunal'ın başrollerinde yer aldığı Çöpçüler Kralı filminde Kemal Sunal, Apti karakterine hayat veriyor. Belediye'de temizlik işçisi olan Apti zamanla gönlünü Hacer'e kaptırır. Ama Hacer'in gözü yükseklerdedir. Çöpçüler Kralı filmi hakkında tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Çöpçüler Kralı konusu nedir? Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam Show Tv'de saat 20:00'da izleyici karşısına çıkacak olan Çöpçüler Kralı filmi hakkında internet araştırmaları yapılıyor. Çöpçüler Kralı filmi 1977 yılında vizyona girdi. Filmde belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Apti karakterine hayat veren Kemal Sunal zamanla gönlünü Hacer'e kaptırır. Hacer'e tek aşık olan Apti değildir. Apti'nin amiri olan Zabıta Şakir'de Hacer'i sevmektedir. Çöpçüler Kralı filmine dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 

 

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NEDİR? 
Aksiyonu hiç bitmeyen ve birbirinden tuhaf kişilerin yaşadığı matrak bir mahallede çöpçülük yapan Apti, mahallenin biricik kızı Hacer'e aşıktır. Temizlikçilik yapan Hacer ise bu aşka karşılık vermez. Hacer kendisine aşık olan zabıta memuruyla evlenmeyi ister ancak erkek kardeşleri bu evliliğe karşı çıkar. Yine de umudunu kaybetmeyen Apti, genç kızın gönlünü çalabilmek için her şeyi yapar. Ancak parasızlık nedeniyle Hacer'i elde etmesi imkansızdır. Ta ki tesadüf eseri bir gazinoya girene kadar. Apti türlü tesadüfler sonucunda bu talihini geri çevirecek, hayallerini gerçekleştirecektir.
 
 
 
 
ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER? 
Çöpçüler Kralı filminin başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda, İhsan Yüce, Türker Tekin, Erdal Özyağcılar, İlyas Salman, İhsan Bilev, Ertuğrul Bilda, Nermin Özses, Gül Yalaz, Muadelet Tibet, Selim Naşit Özcan ve Nezahat Tanyeri yer alıyor.
 

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