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Pazar'da çevre felaketi! 1 milyon 299 bin TL ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Rize Pazar Belediyesi'ne ilçede topladıkları çöpleri Soğuksu Mahallesi'nde dere kenarına döktükleri gerekçesiyle 1 milyon 299 bin TL ceza uyguladı.

25 Eylül 2024 Çarşamba 17:13 - Güncelleme:
Pazar'da çevre felaketi! 1 milyon 299 bin TL ceza kesildi
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İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının evsel atığı dere kenarına döktüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi. Çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılan belediyeye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin TL ceza kesildi.

BÜYÜK BİR ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denetim neticesinde Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarınca evsel atıkların dere kenarına döküldüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Pazar Belediye Başkanlığı çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 299 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

  • çevre şehircilik
  • iklim değişikliği
  • çöp dökme

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