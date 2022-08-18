Çöpleri sokaklara boşaltan Konak Belediyesi isyan ettirdi

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Hilal Mahallesi, adeta çöp depolama alanına dönüştü. CHP'li Konak Belediyesi, ilçenin çöplerini mahallede bulunan bir sokağa boşaltıyor.

BELEDİYE ÇÖPLERİ MAHALLEYE BOŞALTIYOR

İlçenin göbeğindeki mahallede anlam verilemeyen bu durum vatandaşları isyan ettiriyor.

Sokağa biriktirilen çöplerin neden olduğu kötü koku ve pis görüntü nedeniyle CHP'li belediyeye tepki gösteren mahalleli, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'a dert yandı.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Konak Belediyesi tarafından soruna ilişkin herhangi bir çözüm üretilmezken, İzmir Büyükşehir Belediyesi de sessizliğe bürünmüş durumda.

"CHP BURADAN GİTMEDİĞİ SÜRECE İZMİR SELAMETE KAVUŞMAZ"

Öte yandan Konak'ta oluşan çöp dağları nedeniyle İzmir'deki CHP'li belediyelerin yönetiminden şikayet eden bir vatandaşın sözleri dikkat çekti.

İzmirli vatandaş,"45 senedir burada oturuyorum. Bornova'da da oturdum ben İzmir'in bütün yerlerini gezdim. Şu CHP buradan gitmediği müddetçe İzmir selamete çıkmaz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'Lİ BAŞDAŞ BATUR'U TİYE ALDI

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş Hilal Mahallesi'nde yaptığı bir videoyu yayınlayarak, yapılan bir araştırmada en başarılı 4'üncü belediye başkanı olarak gösterilen Abdül Batur'u "Bu ünvanı Hilal Mahallesi'ni çöp depolama alanına çevirerek almış olmalı" sözleriyle ti'ye aldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden videolu paylaşım yapan Sait Başdaş paylaşımında, "Türkiye'nin en başarılı 4. İlçe Belediye Başkanı olan Sn Abdül Batur'u tebrik ediyorum. Konak'ın göbeğindeki Hilal Mahallesini çöp depolama alanı olarak kullanan Belediye Başkanımız ünvanını bu projeyle aldı kanımca" ifadelerini kullandı.