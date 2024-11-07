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Güncel

Çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kütahya'da köyde çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sev edildi.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 17:14 - Güncelleme:
Çöplükte çıkan yangın evlere sıçradı! Çok sayıda ekip sevk edildi
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir köyde çıkan ve 10'dan fazla eve sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kızılçukur köyünde çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bazı evlere sıçradı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Tavşanlı Belediyesi İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Ekipler, vatandaşların tahliye edildiği 10'dan fazla evi saran alevleri söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Sokakların dar olduğu köyde, birbirine bitişik binalardaki yangına müdahale güçlükle yürütülüyor.

Söndürme çalışmasına havadan destek için helikopter beklendiği öğrenildi.

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