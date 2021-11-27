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Çöpte bulduğu 15 bin lirayı polise teslim etti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde temizlik işçisi Ramiz Kayacan, çöpleri toplarken bulduğu içinde 15 bin lira olan çantayı polise teslim etti. Polis, paranın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 12:26 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 12:26
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Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli 60 yaşındaki Kayacan, 8 Eylül Caddesi'ndeki Ulu Park'ta çalışırken bankın üzerinde bir çanta fark etti.

Çantada para olduğunu gören Kayacan durumu polise bildirdi. Parka gelen ekiplerle polis merkezine giden temizlik işçisi, çantayı tutanak karşılığında teslim etti.

Kayacan, AA muhabirine çantayı gece parkta temizlik yaparken bulduğunu söyledi.

Sahibini görememesi üzerine durumu polise bildirdiğini anlatan Kayacan, "Karakola geldik ve parayı teslim ettim. Şimdi gönlüm de rahat vicdanım da rahat evime gideceğim. Allah o parayı bana nasip etmesin." dedi.

Polis, paranın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

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