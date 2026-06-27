Çöpte bulduğu tabanca canından ediyordu: Amacım bakmaktı

Olay, Atakum ilçesinde belediyenin fen işleri şantiyesi yakınlarında 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Ali Karagöz (36), mesai öncesinde ek gelir amacıyla karton topladığı sırada çöpte bir tabanca buldu. İddiaya göre silahı motosikletine koyan Karagöz, bir süre sonra tabancayı incelemek isterken tabanca ateş aldı. Omzundan ağır yaralanan Karagöz, çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Karagöz'ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

"MAALESEF SİLAH ELİMDE PATLADI, KÖR BİR TALİHSİZLİK OLDU"

Yaşadığı olayı anlatan Ali Karagöz, atık toplarken silahı çöpte bulduğunu ve polise teslim etmeyi düşündüğünü belirterek, "Atakum Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışıyorum. Ek iş olarak atık topluyorum. Mesai öncesinde çöpten karton toplarken Doktorlar Sitesi mevkiinde çöpte bir tabanca buldum ve motosikletime koydum. Amacım mola saatinde elime alıp rahat bir şekilde bakmaktı. Maalesef silah elimde patladı, kör bir talihsizlik oldu. Kendimi yaraladım. Neyse ki çevrede başka kimse yoktu. Başka birisi de zarar görebilirdi. Kendimi daha ağır şekilde de yaralayabilirdim. Böyle bir talihsizlik başımızdan geçti. Polislere de aynı şekilde ifade verdim" diye konuştu.

Ölümden dönen Karagöz'ün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.