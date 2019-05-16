‘Çöpten orkestra’ya Bakan dokunuşu

Nizip ilçesindeki Sekili İlkokulu’nda eğitim gören bir grup öğrenci, atık karton ve kağıtlarla temsili keman ve gitar, çöp kutusu kapağı ve tahta çubuklarla bateri, temizlik kovasından darbuka, paspastan mikrofon oluşturarak kendilerine “çöpten orkestra” adını verdi.

HER ŞEYİN GÜZELİNE LAYIKSINIZ

Öğrenciler, playback yaparak çektikleri videoları da sosyal medyada paylaştı. Videoyu izleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül’e öğrencilere orkestra malzemesi ve eğitim için talimat verdi. Orkestra ekipmanlarının hazırlanmasının ardından okulu ziyaret eden Vali Gül, öğrencilere müzik aletlerini teslim etti. Öğrenciler, cep telefonuyla Bakan Gül ile görüntülü görüşme imkanı da buldu. Öğrencilerin mutluluğuna şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül “Gösterdiğiniz çaba takdire şayan. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Kısa zamanda o aletleri kullanmayı öğrenin. İlk ziyarette yanınıza geleceğim ve sizi dinleyeceğim” dedi.