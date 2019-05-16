24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0271
  • 6,7567
  • 250.252
  • 87.425
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

‘Çöpten orkestra’ya Bakan dokunuşu

Gaziantep’teki bir köy okulunda çöp kutusu kapağından bateri, paspastan mikrofon, atık kağıtlardan gitar ve flüt yaparak orkestra oluşturmaya çalışan öğrenciler, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün desteğiyle müzik aletlerine kavuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nizip ilçesindeki Sekili İlkokulu’nda eğitim gören bir grup öğrenci, atık karton ve kağıtlarla temsili keman ve gitar, çöp kutusu kapağı ve tahta çubuklarla bateri, temizlik kovasından darbuka, paspastan mikrofon oluşturarak kendilerine “çöpten orkestra” adını verdi.   

HER ŞEYİN GÜZELİNE LAYIKSINIZ

Öğrenciler, playback yaparak çektikleri videoları da sosyal medyada paylaştı. Videoyu izleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül’e öğrencilere orkestra malzemesi ve eğitim için talimat verdi. Orkestra ekipmanlarının hazırlanmasının ardından okulu ziyaret eden  Vali Gül, öğrencilere müzik aletlerini teslim etti. Öğrenciler, cep telefonuyla Bakan Gül ile görüntülü görüşme imkanı da buldu. Öğrencilerin mutluluğuna şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül “Gösterdiğiniz çaba takdire şayan. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Kısa zamanda o aletleri kullanmayı öğrenin. İlk ziyarette yanınıza geleceğim ve sizi dinleyeceğim” dedi.  

YSK Başkanı Güven: Sadece sandık kurulları değişecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’den Türkiye açıklaması

Çin’den Türkiye açıklaması

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Başına gelenler herkesi şoke etti: Halen gülüyorum, çok komik…

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Game of Thrones hayranlarından HBO'ya öfkeli mektup

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

HDP’nin bayrak düşmanlığı sürüyor

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

İGDAŞ'tan Fatih Portakal'a sert yanıt

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!

4 futbolcu kampanya için kılını kıpırdatmadı!
 

POPÜLER HABERLER

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

Cristiano Ronaldo, Ramazan'da Müslümanların gönüllerini fethetti

Cristiano Ronaldo, Ramazan'da Müslümanların gönüllerini fethetti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

Game of Thrones'un en unutulmaz ölüm sahneleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA