Muğla Bodrum Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman, gittiği bir restoranda hem garson hem de mekan sahibi ile tartıştı. CHP'li Ataman, çalışanlar tarafından yaka paça dışarı atıldı.

GARSONLA TARTIŞTI YAKA PAÇA DIŞARI ATILDI

Bodrum Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman, İstanbul Beylikdüzü'nde gittiği bir restoranda, iddiaya göre hizmetten memnun kalmadı.

"Ben Belediye Başkan Yardımcısıyım" diyerek garsonla tartışmaya başladı.

CHP'Lİ ATAMAN RESTORANDAN KOVULDU

Tartışmanın büyümesi üzerine masaya restoran sahibi geldi. CHP'li Nadir Ataman restoran sahibiyle sözlü tartışmaya devam etti.

Tartışma daha da alevlenince Ataman masadan kaldırılarak dışarı çıkarılmak istendi. O sırada dışarıdan gelen başka biri, Ataman'ı darbederek restorandan uzaklaştırdı.

"BEN DE NADİR ATAMAN! BANA ÖYLE "OĞLUM" FALAN..."

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şu konuşmalar dikkat çekti:

Nadir Ataman: Bu ne kardeş?

Garson: Buyur abi, buyur...

Nadir Ataman: Rahatsız mı ettik biz seni?

Nadir Ataman: Ben de Nadir Ataman! Bana öyle "oğlum" falan...

Restoran Sahibi: Ben "oğlum" demedim sana.