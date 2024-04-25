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Çorlu tren faciası davasında karar açıklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davada 9 sanığa 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında hapis cezası verildi.

AA/DHA25 Nisan 2024 Perşembe 11:16 - Güncelleme:
Çorlu tren faciası davasında karar açıklandı
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Mahkeme heyeti, dönemin TCDD 1. Bölge Müdürü Nihat Aslan' a 15 yıl, Bakım Servis Alanlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Levent Meriçli' ye 9 yıl 2 ay, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu' ya 17 yıl 6 ay, Altyapıdan Sorumlu 1. Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras' a 8 yıl 4 ay, Mühendis Tevfik Baran Önder' e 10 yıl, Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt' a 16 yıl 3 ay, Mühendis Deniz Parlak' a 9 yıl 2 ay, Mühendis Kubilay Başkaya' ya 9 yıl 2 ay, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat'a 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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