İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0536
  • EURO
    6,5709
  • ALTIN
    307.233
  • BIST100
    120489
Güncel

Çorlu'da 3 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 3 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

IHA14 Şubat 2020 Cuma16:22 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 16:22

İstanbul ilinden plakası tespit edilen bir araçla ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan Çorlu polisi ilçe girişlerinde kontrol noktaları oluşturarak aracı takibe aldı.

Kontrol noktasına yaklaşan aracı durduran polis ekipleri aracı terk ederek yaya olarak kaçan sürücüyü kovalamaca sonucu metruk bir binada saklanırken yakaladı.

M.K. adlı şahsın yakalandığı yerde arama yapan polis ekipleri poşet içerisinde 3 bin adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi.

M.K. adlı kişinin üzerinde de arama yapan polis ekipleri uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL para ele geçirdi.

Uyuşturucu maddelere el koyan ve M.K. adlı şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri araç içerisinde bulunan M.T. ve Y.B. adlı kişileri de gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Pakistanlı imam, cuma namazını Başkan Erdoğan'ın kıldırmasını istedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi
1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

1 milyar varillik ham petrol keşfedildi

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı
Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

Kardeş ülke 'Yermük'ü teslim aldı

Rusya'dan asker talep ettiler
Rusya'dan asker talep ettiler

Rusya'dan asker talep ettiler

Arda Turan imza atmaya gidiyor... Yeni takımı hayrete düşürdü
Arda Turan imza atmaya gidiyor... Yeni takımı hayrete düşürdü

Arda Turan imza atmaya gidiyor... Yeni takımı hayrete düşürdü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.